Москва, 5 мая, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Ответ России на открытые недружественные проявления со стороны прибалтийских властей может коснуться прежде всего транзита грузов. В ответ Прибалтика, вполне вероятно, усилит давление на отделённую от остальной России Калининградскую область. Поэтому важно наращивать сообщение с этим регионом.

Таким мнением поделился с ИА Регнум ведущий научный сотрудник МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов, комментируя заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о том, что Москва не оставит без ответа враждебные действия прибалтийских стран.

Эксперт указал, что экономические меры, которые могли бы оказаться ощутимыми для стран Прибалтики, — это в первую очередь ограничение или прекращение транзитных перевозок через их территорию — как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, а также морским, требующим использования их портовой инфраструктуры.

«Могу напомнить, что прибалты, в свою очередь, сами блокируют перевозки через свою территорию грузов автомобильным транспортом с российскими номерами. Также с их стороны были попытки серьёзно затормозить железнодорожное сообщение с Калининградской областью через территорию Литвы. Они требовали, чтобы через литовскую территорию не следовали подсанкционные грузы. Соответственно, проверка, например, каждого железнодорожного состава на наличие в нём грузов, подпадающих под санкции Евросоюза или США, резко тормозила железнодорожное сообщение», — напомнил эксперт.

Если Россия предпримет в отношении Литвы экономические рычаги, а Вильнюс, в свою очередь, пойдёт на обострение, то, вероятнее всего, попытается усилить давление на Калининградскую область.

«Насколько я понимаю, именно поэтому принимаются меры, которые должны подстраховать связь с регионом. В частности, наращиваются мощности паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградом. Сейчас курсируют пять паромов. Первоначально, когда в 2014 году эти перевозки организовывались, их было два. Понятно, что такое сообщение не может заменить собой полноценное железнодорожное сообщение. Но есть определённые тонкости. Если Литва пойдёт на полную сухопутную блокаду Калининградской области, это равнозначно объявлению войны. Это подпадает под определение агрессии в документах ООН», — прокомментировал эксперт.

Враждебные действия Прибалтики получат ответ России, заявила 5 мая официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, реакция будет включать асимметричные меры.

Захарова отметила, что ответные действия Россия примет прежде всего в сфере экономики и транзитных поставок. Она пояснила, что перенаправление грузопотоков в российские северо-западные порты негативно отразится на экономической сфере прибалтийских стран.

При этом полное прекращение дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией в Москве сейчас не рассматривают. Более того, подобные инициативы, как подчеркнула представитель МИД, от России никогда не исходят, однако Прибалтика сохраняет враждебный курс, в связи с чем уже разорвали все межгосударственные связи с этими странами.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Москва ввела санкции в отношении 347 граждан трёх прибалтийских республик. Министерство опубликовало список наиболее враждебно настроенных к России представителей Эстонии, Латвии и Литвы, против которых были введены ограничения. В перечне фигурировали, в частности, премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, а также главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии — Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна.

Тогда российский МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все три республики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств.

Ранее, 13 февраля, МВД объявило в розыск ряд руководителей прибалтийских стран, включая высокопоставленных чиновников. В их число вошла и глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере, которая объявила, что власти республики приравняют голосование на весенних выборах президента России к поддержке спецоперации на Украине, что является уголовно наказуемым деянием в стране.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 15 марта заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти стране, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.