Берн, 5 мая, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Швейцария придерживается нейтрального статуса и может поставлять оружие Украине или другой стране, только приняв закон о чрезвычайном положении, но пока нет оснований для его введения, заявила 5 мая в интервью газете Blick президент Виола Амхерд.

ТАСС/via ZUMA Press Wire

«Закон о чрезвычайном положении возможно применять только в случаях крайней необходимости, например, во время ковидного кризиса», — сказала она.

Амхерд также отвергла идею об отказе Швейцарии от закупки снарядов на фоне их дефицита из солидарности с Украиной. Президент подчеркнула, что государству нужно укреплять свою обороноспособность. Швейцария должна вносить вклад в безопасность Европы и не будет «слабым звеном», резюмировала Амхерд.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Национальный совет парламента Швейцарии отклонил инициативу разрешить продажу оружия Украине. Против предложения высказались 98 депутатов, 75 поддержали поставку вооружений киевскому режиму. Депутат Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор отметил, что в случае принятия такой инициативы страна склонилась бы на одну из сторон конфликта.

При этом издание Defence One в ноябре сообщило, что Швейцария продала Украине боеприпасы, нарушая запрет экспортировать оружие. По информации журналистов, киевский режим приобрёл у «нейтрального» государства около 650 тыс. патронов.

Глава МИД России Сергей Лавров в январе 2024 года встретился с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом и указал ему на то, что Берн отклоняется от нейтральной линии. Он подчеркнул, что Москва выстраивает свою внешнюю политику с учётом новой линии поведения Швейцарии.