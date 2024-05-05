Краснодар, 5 мая, 2024, 16:39 — ИА Регнум. В Краснодаре школьница попала в больницу после урока с травмой головы. Об этом сообщили 5 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Драй ИА Регнум

По данным ведомства, инцидент произошёл на занятиях по туризму, которые проводил с учениками учитель физкультуры. В какой-то момент тренер вышел из зала, чтобы оказать медпомощь одному из школьников. В это время другая подгруппа пришла на занятия и начала брать снаряжение, в том числе веревки для навесной переправы. Дети полезли на стену для скалолазания, не дожидаясь тренера.

«Однако при её натяжении карабин и блок-ролик не выдержал, тем самым ударив в область головы 11-летнюю школьницу, которая от удара потеряла сознание», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в Telegram-канале.

Она упала с двухметровой высоты, сообщил Telegram-канал «Утренний Юг». Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавшую прооперировали.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Донецке в Ростовской области 24 апреля во время урока физкультуры на спортивной площадке школы № 20 скончался пятиклассник. Во время занятий он наклонился завязать шнурок и упал без сознания. Первыми привести в чувства ребёнка попытались учитель физкультуры и школьная медсестра. Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались реанимировать ребёнка, но мальчик скончался.

В феврале 13-летняя ученица упала из окна третьего этажа школы № 129 в Казани, её госпитализировали с ушибом головного мозга. Как сообщали местные СМИ, инцидент произошёл после конфликта с одноклассницей из-за мальчика.

Ученик школы № 2107 в центре Москвы умер 21 февраля, когда шёл на урок вместе с педагогом. Третьеклассник, направляясь в кабинет на урок английского языка, потерял сознание. Несмотря на усилия приехавших по вызову врачей и весь проведённый комплекс реанимационных мероприятий, спасти мальчика не удалось.