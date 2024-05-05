Москва, 5 мая, 2024, 15:59 — ИА Регнум. В Москве реализуют пилотный проект по подключению федеральных клиник и региональных медучреждений к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Об этом 5 мая сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

Владимир Гердо/ТАСС

Такую систему уже внедрили в пилотном режиме в пяти медучреждениях Минздрава, расположенных в столице. До конца 2024 года к ней планируют подключить ещё шесть федеральных клиник и 12 медицинских организаций в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что проект позволит автоматизировать и стандартизировать ключевые процессы ведения пациента — от амбулаторного наблюдения до госпитализации и выписки, а врачи федеральных стационаров получат доступ к электронным медкартам москвичей.

Как ранее передавало ИА Регнум, Собянин заявил, что власти Москвы стремятся обеспечить лучшее здравоохранение, доступное для каждого. По его словам, приоритетными направлениями являются завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, продолжение разработки и внедрение новых стандартов медицинской помощи, продолжение активной работы в сфере разработки и внедрения инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации столичных врачей, медсестёр и других специалистов.