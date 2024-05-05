Москва, 5 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Археологические находки XVI–XIX веков, найденные в ходе раскопок на Пречистенке, передадут в музеи. Об этом 5 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Специалисты нашли чернолощеную кубышку, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды, перстень из цветного металла, медные монеты номиналом от 1 до 20 копеек и различные железные изделия разных периодов», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Всего в ходе реставрации жилого дома Наумовых-Волконских и главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков на Пречистенке нашли 82 артефакта. Среди них, в частности, фрагменты рельефных полихромных изразцов, фрагменты белоглиняных керамических сосудов и обувные подковки.

Собянин напомнил, что за последние 13 лет археологи обнаружили больше 100 тыс. артефактов, свыше 33 тыс. передали в государственную часть Музейного фонда России. Над остальными находками работают реставраторы.

Как сообщало ИА Регнум, около 400 предметов XVIII–XIX веков обнаружили археологи во время раскопок на Усачёвой улице в Москве. Например, сохранились щипцы из набора сладостей кондитерской «Трамбле» и необычная оловянная игрушка. Все найденные предметы после реставрации передадут в музейный фонд.

В январе во время раскопок на Большой Татарской улице археологи нашли фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Реставраторам удалось восстановить обширную коллекцию чайного и столового фарфора. При раскопках также нашли фрагменты китайского фарфора начала XVIII века.