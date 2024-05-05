Мэр Москвы рассказал об уникальных археологических находках с Пречистенки
Москва, 5 мая, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Археологические находки XVI–XIX веков, найденные в ходе раскопок на Пречистенке, передадут в музеи. Об этом 5 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты нашли чернолощеную кубышку, которую могли использовать для хранения молока, масла или воды, перстень из цветного металла, медные монеты номиналом от 1 до 20 копеек и различные железные изделия разных периодов», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Всего в ходе реставрации жилого дома Наумовых-Волконских и главного дома городской усадьбы XVIII–XIX веков на Пречистенке нашли 82 артефакта. Среди них, в частности, фрагменты рельефных полихромных изразцов, фрагменты белоглиняных керамических сосудов и обувные подковки.
Собянин напомнил, что за последние 13 лет археологи обнаружили больше 100 тыс. артефактов, свыше 33 тыс. передали в государственную часть Музейного фонда России. Над остальными находками работают реставраторы.
Как сообщало ИА Регнум, около 400 предметов XVIII–XIX веков обнаружили археологи во время раскопок на Усачёвой улице в Москве. Например, сохранились щипцы из набора сладостей кондитерской «Трамбле» и необычная оловянная игрушка. Все найденные предметы после реставрации передадут в музейный фонд.
В январе во время раскопок на Большой Татарской улице археологи нашли фрагменты фарфоровой посуды XVIII–XIX веков. Реставраторам удалось восстановить обширную коллекцию чайного и столового фарфора. При раскопках также нашли фрагменты китайского фарфора начала XVIII века.