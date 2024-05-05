Лондон, 5 мая, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии романов о волшебнике Гарри Поттере, планирует написать ещё шесть книг. Об этом сообщила газета The Times.

NEIL HALL/EPA/TASS Писательница Джоан Роулинг

«У меня в голове ещё шесть книг», — сказала она.

Роулинг заявила, что сейчас пишет восьмой роман о частном детективе Корморане Страйке.

«Будут ещё два «Страйка», а затем три книги, до создания которых мне очень хочется добраться», — рассказала писательница.

По её словам, идеи новых произведений чаще всего приходят неожиданно — во время приготовления подливки или чего-то такого. Замысел она записывает в блокнот и затем реализует, если идея ей нравится.

Кроме того, Роулинг призналась, что ей намного сложнее написать начало книги, чем её завершение. Несколько раз получалось так, что она написала последнюю главу ещё до завершения первой.

Роулинг получила всемирную известность благодаря романам о Гарри Поттере, которые выходили с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг превышает полмиллиарда экземпляров. Их издали более чем на 80 языках.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Роулинг заявила, что никогда не простит сыгравшим в фильмах по её книгам актёрам Дэниелу Рэдклиффу и Эмме Уотсон публичную поддержку ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ) и критику отношения самой писательницы к «трансгендерам». Она отметила, что исполнители ролей Гарри Поттера и Гермионы Грейнджер получили известность и богатство исключительно благодаря ролям в фильме по написанной ею книге, а теперь хотят «попасть в тренд», поддерживая движение, выступающее против подлинных прав настоящих женщин.

Ранее СМИ Британии и США, а также ряд актёров, режиссёров и продюсеров неоднократно критиковали Роулинг за отказ называть «транс-женщин» женщинами и за борьбу с навязыванием «смены пола» несовершеннолетним. При этом сыгравший в саге роль отрицательного персонажа Люциуса Малфоя актёр Джейсон Айзекс критиковать Роулинг отказался.