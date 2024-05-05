Люксембург, 5 мая, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Российские дипломаты с соотечественниками восстановили в Люксембурге мемориальную плиту из мрамора на захоронении воинов Красной армии в коммуне Бус, сообщил 5 мая RT.

Александр Рюмин/ТАСС

По случаю установки новой плиты организовали торжественную церемонию, в ходе которой возложили цветы к мемориалу. Порядка 50 участников мероприятия также провели шествие «Бессмертного полка».

Мемориальную плиту на этой могиле советских солдат установили в 2015 году. В 2020 году её разбили вандалы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая общество «Русская молодёжь Америки» организовало в Нью-Йорке шествие, посвящённое памяти ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Участники акции прошли по Бруклинскому мосту. Шествию пыталась помешать группа провокаторов, принёсшая с собой антироссийскую атрибутику и украинские флаги. Провокация не удалась, активисты провели акцию в честь Дня Победы.

В Латвии полиция арестовала мужчину за возложение цветов на место демонтированного в городе Резекне памятника советским воинам, освободившим республику от немецко-фашистских захватчиков, который в народе прозвали «Алёша». Арестованного обвинили в том, что он якобы оправдывает военные преступления. Полиция также объявила, что 9 мая в стране запрещены акции, которые могут истолковать как несущие угрозу нацбезопасности.