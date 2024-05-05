Луганск, 5 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 5 мая во время поездки по Луганской Народной Республике посетил службу в Свято-Вознесенском соборе в Александровске и подарил храму икону Святой Троицы, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Телеграм-канал главы ЛНР Леонида Пасечника

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках проекта «Православные рубежи России» икона преодолела путь в десятки тысяч километров», — написал он.

Пасечник сообщил, что икона прежде побывала у стен Московского Кремля, на Русском Севере, в Предуралье и на Дальнем Востоке. Он назвал символичным то, что теперь святыня завершила «поход» в Донбассе, ставшем примером мужества и готовности защищать веру и Родину.

Кириенко также посетил находящиеся возле храма стройки Воскресной школы и Молодёжного центра. Их планируют открыть в июле.

Кроме того, замглавы администрации президента посетил Петропавловский кафедральный собор в Луганске и подарил приходу образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Как сообщало ИА Регнум, Кириенко перед поездкой в ЛНР побывал в Донецке. Он встретил Пасху в одном храмов города вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным.

В ЛНР замглавы администрации президента побывал в том числе в луганском Дворце культуры, которому более 100 лет. Зданию требуется капитальный ремонт, чтобы спасти архитектурное достояние от разрушения. Кириенко пообещал принять соответствующие меры как можно скорее.

В апреле Кириенко совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Он посетил Запорожскую АЭС и провёл совещание о сложившейся ситуации на станции и вопросах ядерной безопасности.