Москва, 5 мая, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Действующую в России норму, позволяющую девочкам-подросткам с 15 лет самостоятельно принимать решение о прерывании беременности, следует изменить, оставив это право только совершеннолетним. Таким мнением поделилась с ИА Регнум врач-эндокринолог, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», член СПЧ при президенте Ольга Демичева.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее датские власти объявили о планах смягчить в стране условия для проведения абортов, разрешив девочкам с 15 лет без согласия родителей совершать аборты.

Эксперт напомнила, что аборт зачастую приводит к необратимому последствию — бесплодию, то есть к потере женщиной возможности когда-либо в будущем родить ребёнка.

Врач обратила внимание на то, что сейчас в России девочка уже в 15 лет имеет законодательно закреплённое право принять самостоятельное решение о прерывании беременности, хотя возраст эмансипации в стране — 18 лет.

«Я приводила этот пример президенту на встрече с доверенными лицами, когда озвучивала наше — российских врачей — предложение разработать документ, который стал бы своего рода кодексом детства и исключил бы имеющиеся на сегодня многочисленные коллизии в законодательстве, касающиеся именно несовершеннолетних. Один из примеров таких коллизий — это в том числе возможность принятия самостоятельного решения о медицинском вмешательстве или невмешательстве, когда речь идёт о прерывании беременности», — рассказала Демичева.

Эксперт указала, что девочка младше 18 лет имеет не только право самостоятельно решиться на аборт, но и о отказаться от него по достижении 15 лет (наркозависимая — с 16 лет). С одной стороны, в России до возраста зрелости — 18 лет — ответственность за ребёнка несут родители. И хотя в ряде ситуаций, предусмотренных законом, после 14 лет уже наступают разные виды ответственности подростка, он остаётся несовершеннолетним, то есть сохраняется ответственность за него его родителей.

Если девочка обращается в коммерческое медучреждение, то, как заметила собеседница ИА Регнум, наступает момент денежно-правовых отношений. Но заключить коммерческий договор о прерывании беременности в 15–18 лет на платной основе она не может, поскольку такая сделка по закону не является малозначительной, то есть разрешённой по достижении 14 лет. И договор о соответствующей медицинской услуге должен подписать один из родителей (или законный представитель), который таким образом даёт информированное согласие на операцию.

Однако если девочка решила прервать беременность в государственном медучреждении, то речь уже идёт о бесплатной услуге, отметила доктор. А по закону никто не имеет права даже родителям девочки разглашать информацию, касающуюся как этого её решения, так и проведённой в госучреждении на основании этого решения операции.

Но незрелое решение испуганного подростка может на всю жизнь искалечить девочку, если она станет бесплодной, констатировала врач. Хорошо, если в нужный момент рядом оказались взрослые, которые могут дать правильный совет и разделить с ней ответственность за принимаемое решение. Если девочка доверяет своим близким, она обратится к родителям, которые её поддержат морально и, скорее всего, объяснят, что аборт опасен, что безопаснее сохранить ребёнка. Но если девочка не доверяет своим близким, всё решает сама, то, увы, она принимает самостоятельное решение. А дальнейший сценарий непредсказуем.

Поэтому, по мнению Демичевой, возрастные коллизии, присутствующие сейчас в законодательстве России, необходимо урегулировать.

«На мой взгляд, подросток не должен принимать самостоятельное решение о прерывании беременности до 18 лет. Это слишком ответственное решение, которое касается не только жизни девочки», — резюмировала эндокринолог.

Власти Дании намерены разрешить подросткам с 15 лет аборт без согласия родителей или разрешения властей. Об этом 3 мая сообщил минздрав королевства. Также повысят допустимый срок прерывания беременности с 12-й до 18-й недели. В случае принятия законопроекта в парламенте изменения вступят в силу 1 июня 2025 года.

По словам министр здравоохранения королевства Софи Лёде, в соседней Швеции, которая ещё в 1996 году на законодательном уровне установила срок прерывания беременности до 18-й недели, не отмечалось резкого роста числа абортов. Это первый за последние 50 лет случай, когда датское правительство ослабляет ограничения на аборты.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий право на аборт в конституции страны. Таким образом, Франция стала первой в мире страной, официально закрепившей право на прерывание беременности на законодательном уровне. Запрет на аборты в Пятой республике сняли в 1975 году.

Также ИА Регнум сообщало, что в России в 2023 году 46 тыс. женщин отказались от прерывания беременности. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания совета законодателей при Федеральном собрании. Он уточнил, что в стране создали новую методологию анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора.