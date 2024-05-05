Луганск, 5 мая, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко 5 мая вручил жителям ЛНР награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, написал глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Официальный Телеграм-канал Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника

«Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко от имени [президента РФ] Владимира Владимировича Путина вручили нашим землякам награды за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — сообщил Пасечник.

Министру финансов ЛНР Евгению Мануйлову вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Руководителю администрации главы ЛНР Алексею Самойлову и его заместителю Наталье Шкоде передали почётную грамоту и благодарность президента.

Заместителю председателя правительства республики Светлане Малаховой президент России присвоил почётное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

Пасечник отметил, что все эти люди самоотверженно трудятся на благо республики и всей страны. Награды сегодня получили настоящие патриоты ЛНР и России. Это профессионалы, на которых можно положиться в любых вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, президент 1 мая подписал указ о присвоении пяти гражданам России званий Героев Труда и почётные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям. Их наградили за выдающие трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу.

Звания Героев Труда удостоили завотделом научного учреждения, главного конструктора КБ, гендиректора предприятия, водителя общества «Разрез Тунгуйский» и машиниста мельниц обогатительной фабрики «Михайловский ГОК».