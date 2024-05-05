Москва, 5 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. В России каждый год 1 декабря начнут отмечать День математика. Новый профессиональный праздник в стране распорядился ввести премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе правительства.

Егор Алеев/ТАСС

«Праздничной датой предлагается сделать 1 декабря ― день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского», ― уточнили в кабмине.

Министерству просвещения поручили в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом.

Инициатива установить этот профессиональный праздник принадлежит ректору Московского государственного университета Виктору Садовничему. Это предложение впервые прозвучало на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, прошедшем в МГУ в ноябре 2023 года. Участники мероприятия его поддержали.

Как сообщило ИА Регнум, в апреле стало известно, что в России появится новый профессиональный праздник — День работника электронной промышленности. Его будут отмечать в первое воскресенье октября. С инициативой о создании такого праздника в правительство обратился президент Российской академии наук Геннадий Красников. Её поддержали участники отрасли.

В январе 2023 года в России учредили новый профессиональный праздник ― День метростроителя. С 2023 года праздник отмечают 2 октября.

В октябре прошлого года правительство утвердило 22 ноября Днём психолога. В этот день в 1994 году состоялся первый учредительный съезд Российского психологического общества, крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране. Учредить новый праздник и отмечать его 22 ноября попросил один из участников II Конгресса молодых учёных и слушателей программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.