Москва, 5 мая, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Обновлённый автомобиль Aurus президента России Владимира Путина впервые показали публике. Первые кадры новой версии автомобиля опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Павел Бедняков/Фотохост-агентство РИА Новости/ РИА Новости

«Впервые <…> после глубокого рестайлинга, каждая деталь инаугурационного автомобиля Владимира Путина», — прокомментировал журналист.

Зарубин получил уникальную возможность сравнить Aurus, который использовали на инаугурации шесть лет назад, с обновлённым автомобилем. Дизайн обоих авто разрабатывали российские специалисты.

Новый облик автомобиля назвали модным и дерзким. Главные изменения коснулись внешнего вида автомобиля. Это передняя оптика, решётка, бампер, капот, крылья. Помимо этого, сам автомобиль стал современнее.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году Путин дал старт серийному выпуску автомобилей премиум-класса Aurus Senat на заводе в Елабуге. Впервые Aurus Senat представили широкой публике в мае 2018 года на инаугурации президента России. Проект разработал институт НАМИ как платформу для перевозки и сопровождения лиц, подлежащих государственной охране.

На брифинге 17 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инаугурация Владимира Путина пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами. Инаугурация Путина состоится 7 мая.