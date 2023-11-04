Киев, 5 мая, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Киевский режим готов приостановить действие выданных украинских загранпаспортов и водительских удостоверений для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с 1 июня и ждёт только одобрения от Евросоюза, заявил 5 мая в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА Регнум

«ЕС пока против. Европейские лидеры боятся вспышек нелегальной миграции на своих территориях и возможных актов насилия со стороны украинских беженцев», — написал он.

Азаров сообщил, что прекращение выдачи документов находящимся за границей потенциальным призывникам не дало результата, с 22 апреля только 50 мужчин вернулись на Украину. Глава киевского режима Владимир Зеленский нуждается в «пушечном мясе», добавил он.

Экс-премьер задался вопросом, как себя чувствуют те, кто голосовал за Зеленского.

«И какие еще подтверждения им нужны, чтобы понять, что этот режим неонацистский и антинародный?! И что его давно пора менять!» — заявил Азаров.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля МИД Украины объявил, что дипломатические представительства страны за границей приостанавливают оказание консульских услуг для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Для этой категории украинских граждан, находящихся за границей, сохранили только один вид услуг — содействие в возвращении на родину.

24 апреля правительство Украины приняло постановление о запрете выдачи мужчинам призывного возраста загранпаспортов и внутренних паспортов в зарубежных дипломатических учреждениях страны. Эти документы разрешили получать только на Украине и только лично, их пересылка также запрещена.