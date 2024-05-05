Москва, 5 мая, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Правительство утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий российских субъектов по противодействию нелегальной занятости. Документ 4 мая опубликовали на портале правовых актов.

РИА Новости/Виталий Тимкив

«Рекомендовать высшим исполнительным органам субъектов РФ в 3-месечный срок со дня вступления в силу настоящего постановления: образовать межведомственную комиссию по противодействию нелегальной занятости», — следует из постановления.

Согласно документу, чиновники в этот срок должны утвердить их составы и сформировать рабочие группы.

Комиссия, в частности, будет заниматься координацией взаимодействия органов по теме нелегальной занятости и мониторингом работы по противодействию ей.

Как сообщало ИА Регнум, в России собирались ввести общедоступный реестр работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости. Инициатива предполагает систему мер по сокращению нелегальной занятости и полномочия органов власти в этой сфере деятельности.

В беседе с агентством президент Конфедерации труда России и член СПЧ Борис Кравченко заявил, что мониторинг российских работодателей — очень важный инструмент для борьбы с теневой занятостью. Он назвал действенными предложения по мониторингу занятости на предприятиях и введение KPI по уменьшению уровня теневой занятости в отраслях.