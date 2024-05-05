Москва, 5 мая, 2024, 10:05 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве 5 мая началась генеральная репетиция парада, посвящённого празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости/Сергей Гунеев

Почётный караул вынес на Красную площадь государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Во время выноса звучала мелодия песни «Священная война».

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Как сообщало ИА Регнум, глава Минобороны России Сергей Шойгу 3 мая проинформировал, что в параде на Красной площади 9 мая примут участие более девяти тысяч человек и более 70 единиц техники.

Кроме того, пролетят две авиагруппы — «Русские витязи» и «Стрижи». Среди военных, которые пройдут по главной площади, будут участники СВО.

Торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов состоятся в День Победы в 314 населённых пунктах страны. В праздновании 9 мая будут участвовать 150 тысяч человек и две с половиной тысячи образцов вооружения и военной техники.