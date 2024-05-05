Донецк, 5 мая, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Полевой хлебозавод 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Армейского корпуса Донецкой Народной Республики испёк к Пасхе куличи по рецепту матери одного из военных, сообщило 5 мая Донецкое агентство новостей.

ДОНЕЦКОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ

«Полевой хлебозавод делает куличи для наших воинов по рецепту мамы одного из них», — рассказали корреспонденту сами военнослужащие.

Хлебозавод наладил производство куличей к празднику Воскресения Христова.

Военным мастерам хлебопекарного дела раньше печь куличи не доводилось. Получив такую задачу в преддверии Пасхи, они перепробовали разные рецепты, но все оставляли желать лучшего. Тогда один из военнослужащих позвонил своей матери и узнал её рецепт кулича. Результат всем понравился.

Как сообщало 5 мая ИА Регнум, военные пекари испекли пасхальные куличи для военнослужащих группировки войск «Днепр», находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Куличи изготовили исключительно из натуральных продуктов и выпекли в традиционных формах и в виде стандартной булки хлеба. Пасхальные куличи также доставили военнослужащим группировки войск «Центр», находящимся на лечении в тыловых районах спецоперации.

Жителей России с Пасхой поздравил президент Владимир Путин. Он отметил, что пасхальные торжества в стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей.

Глава ДНР Денис Пушилин 5 мая также поздравил жителей республики с праздником Пасхи. Он назвал веру, любовь, желание нести мир и творить благие дела источниками сил для православных людей.

В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников.