Бостон, США, 5 мая, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уступил в овертайме команде «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

The Canadian Press/Keystone Press Agency/Global Look Press Голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Илья Самсонов

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2: 1.

Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1. У «Мэйпл Лифс» голом отличился Вильям Нюландер (50-я минут), у «Брюинз» — Хампус Линдхольм (51-я). Победу хозяевам принесла шайба Давида Пастрняка (62-я).

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов смог отразить 29 из 31 броска по своим воротам и его признали третьей звездой матча. Его коллега по клубу — защитник Илья Любушкин — не отличился во встрече результативными действиями.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-3 в пользу «Бостона», который в следующем раунде проведёт серию с клубом «Флорида Пантерз».

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая российские форвард «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников и Евгений Кузнецов набрали в общей сложности три очка в пятом матче серии плей-офф четвертьфинала Восточной конференции НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс». В результате этого «Харрикейнз» победили в матче (6:3) и в серии (4-1), и вышли в следующий раунд плей-офф Кубка Стэнли.

Клуб «Эдмонтон Ойлерз» 29 апреля переиграл команду «Лос-Анджелес Кингз» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Проходившая в Лос-Анжелесе встреча закончилась в пользу гостей с минимальным счётом 1:0.