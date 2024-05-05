Москва, 5 мая, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил признательность патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за неустанное подвижническое служение и большой личный вклад в сбережение ценностей православия. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства с праздником Пасхи, опубликованной 5 мая на сайте Кремля.

РИА Новости/ Павел Бедняков

Путин отметил, что сегодня христиане отмечают великий праздник Пасхи, пробуждающий в сердцах людей самые добрые чувства, а также дарящий им радость и надежду и укрепляющий их в вере.

«Хочу выразить глубокую признательность за Ваше неустанное подвижническое служение, большой личный вклад в сбережение непреходящих ценностей православия, богатейших исторических, культурных, духовных традиций нашего народа, воспитание подрастающего поколения», — говорится в поздравлении.

Путин также выразил патриарху признательность за плодотворное соработничество в текущий сложный для страны период, когда России очень важно объединить усилия для её уверенного развития и укрепления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 мая Путин поздравил православных христиан с Пасхой. Президент отметил, что священнослужители всегда оставались с народом и это же происходит и сегодня, в эпоху вызовов для России.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны рассказали, что военные пекари испекли пасхальные куличи для военнослужащих группировки российских войск «Днепр» на фронте в Херсонской и Запорожской областях. В ведомстве уточнили, что военные священники перед доставкой куличей на передовую провели ритуалы освящения.