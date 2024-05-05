Донецк, 5 мая, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко встретил Пасху с главой ДНР Денисом Пушилиным в одном из храмов в Донецке.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Глава региона опубликовал фотографию из храма, где он встретил праздник с Кириенко.

Пушилин поздравил жителей ДНР с Пасхой. В поздравлении он назвал веру, любовь, желание нести мир и творить благие дела источниками сил для православных людей.

«Дорогие православные жители Донецкой Народной Республики, примите самые тёплые поздравления со Светлым Христовым Воскресением!» — написал Пушилин в Telegram-канале.

Глава ДНР назвал Пасху праздником торжества жизни и тем днём, когда сердца людей наполняют радость и уверенность в преодолении всех испытаний и трудностей.

«Сегодня каждый из нас — в храмах и дома — произносит свои сокровенные молитвы, обращённые к Богу: за наших защитников, которые встречают праздник на переднем краю сражения с врагом; за матерей, жён и детей, которые всем сердцем ждут возвращения своих сыновей, мужей и отцов; за родную землю», — отметил Пушилин.

Глава ДНР пожелал всем душевного тепла и радости в каждом доме.

Как сообщало ИА Регнум, в своём поздравлении жителей России с Пасхой президент Владимир Путин назвал пасхальные торжества в стране объединяющими миллионы людей. Эти традиции, передаются из поколения в поколение и вдохновляют людей на добрые дела и устремления.

В храме Христа Спасителя президент и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись в ходе богослужения пасхальными подарками. Путин прибыл в храм около полуночи.