Москва, 5 мая, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Стали известны новые подробности жизни агента украинской разведки, предположительно, связанного с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Николай Сурнов, на днях ликвидированный спецслужбами в Ленобласти, бежал из России сразу после объявления первого этапа мобилизации в 2022 году. Об этом сообщили источники в окружении мужчины.

Николай Сурнов

Знакомые диверсанта сообщили, что Сурнов занимал должность руководителя гаражного кооператива «Стрела-2» в Королёве, работал механиком, сообщила «Газета.Ru». По их словам, это был профессионал своего дела. Однако после объявления мобилизации мужчина покинул страну. По словам владельца соседнего гаража, он отправился в Литву. Эту информацию подтвердили в ФСБ. По данным ведомства, он вернулся в Россию в марте текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в концертный зал перед началом концерта. Террористы стали стрелять по людям, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали не менее 550 человек.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В СКР сообщили о получении доказательств связи террористов с украинскими националистами.

Сотрудники ФСБ 3 мая ликвидировали агента военной разведки Украины, члена запрещённой в РФ украинской террористической организации, готовившего серию терактов в России, Николая Сурнова. Силовики обнаружили в машине задержанного оружие и патроны, а также компоненты для изготовления взрывного устройства.

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Известно, что мужчина прибыл в Московский регион из Литвы в марте 2024 года для того, чтобы забрать из тайников компоненты взрывных устройств, подготовленных украинскими спецслужбами. При вскрытии одного из них мужчина оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и сбежал. Позднее его выявили при изъятии очередного схрона в Ленинградской области. При задержании он оказал вооружённое сопротивление, и его ликвидировали.

По некоторым данным, Сурнов мог быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Бывшая жена агента военной разведки Украины рассказала ИА Регнум, что с радостью прекратила общение с ним после развода. Женщина заявила, что мужчина был скрытным.

Сурнов проходил обучение в городе Пабраде Вильнюсского уезда Литвы. Там он обучался минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения терактов на территории России и в странах Прибалтики для «искоренения всего русского». Перед побегом мужчина жил в квартире у москвички, которая занимается сбором гуманитарной помощи для бойцов СВО.