Форт-Лодердейл, США, 5 мая, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Аргентинский форвард команды «Интер Майами» Лионель Месси забил мяч и отдал пять результативных передач в матче североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) с клубом «Нью-Йорк Ред Буллс».

Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Игра проходила на поле стадиона «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в американском Форт-Лодердейле и закончилась в пользу «Майами» со счётом 6:2.

Это первый случай в игровой карьере 36-летнего аргентинца, когда он записал на свой счёт пять голевых пасов за один матч. Футболист также впервые в истории MLS сумел набрать шесть очков в одной игре и отличиться пятью результативными передачами.

Месси сыграл в восьми матчах нынешнего сезона, набрав в них 22 (10 голов + 12 голевых пасов) очка, и продлил результативную серию до семи встреч.

Для «Интер Майами» эта победа стала четвёртой подряд, клуб набрал 24 очка в 12 матчах и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта «Майами» вничью сыграл с клубом «Нэшвилл» матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ со счётом 2:2. Месси и уругвайский нападающий Луис Суарес отличились во встрече забитыми голами.

Португальский форвард саудовского футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду оформил хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Этот хет-трик стал для португальца 65-м в карьере и позволил ему увеличить отрыв от ближайшего конкурента — Месси — до восьми хет-триков.