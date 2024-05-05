Москва, 5 мая, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Враждебные действия прибалтийских стран не останутся без ответа со стороны Москвы. Об этом 5 мая заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами», ― процитировал Захарову телеканал РЕН ТВ.

Дипломат отметила, что ответные действия Россия будет принимать прежде всего в экономической и транзитной сферах. Она пояснила, что такой выбор обусловлен тем, что перенаправление грузопотоков в северо-западные порты России негативно отразится на экономической сфере прибалтийских стран.

При этом полное прекращение дипломатических отношений с государствами Прибалтики Москва не рассматривает, более того, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, подобные инициативы от России никогда не исходят. Однако Прибалтика продолжает придерживаться враждебного курса, из-за чего сейчас с этими странами разорваны все межгосударственные связи.

Захарова добавила, что Москва продолжит использовать дипломатические меры воздействия на прибалтийские страны.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года Россия ввела санкции в отношении 347 граждан Эстонии, Латвии и Литвы. Министерство опубликовало список наиболее враждебно настроенных к России представителей стран Прибалтики, в отношении которых ввели ограничения, в перечне фигурируют в том числе премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна.

Тогда МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Литва и все другие государства Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных стран по отношению к России.

МВД России 13 февраля объявило в розыск ряд руководителей прибалтийских стран, включая высокопоставленных чиновников этих государств. В это число попала и глава минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере, которая объявила, что власти республики приравняют голосование на весенних выборах президента России к поддержке СВО, что в стране уголовно наказуемо.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 15 марта заявил, что Россия должна быть уничтожена. На это заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил, что все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов.