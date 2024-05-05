Тель-Авив, Израиль, 5 мая, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили на территории северной части Израиля. Об этом 5 мая сообщила израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Zuma/TASS Израильская система ПРО «Железный купол»

«Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля», — проинформировали израильские военные.

В ЦАХАЛ не уточнили, в каких именно районах прозвучали «тревожные» сирены. До этого воздушную тревогу в Израиле объявляли в пятницу, 3 мая.

Как передавало ИА Регнум, ранее 5 мая телеканал CBS News со ссылкой на представителя ХАМАС сообщил, что первый день переговоров Израиля и палестинского движения не принёс результатов. Переговоры проходили 4 мая в Каире.

Ранее в этот же день пресс-служба ЦАХАЛ заявила о ликвидации одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), являвшегося командиром боевиков в городе Рафахе на юге сектора Газа. По информации израильских военных, командир группировки много лет руководил нападениями и попытками проникновения боевиков на территорию Израиля.