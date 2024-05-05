ДНР, 5 мая, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Еленовку. На посёлок городского типа, который находится в 10 км от Донецка, украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА Регнум

В центре уточнили, что зафиксировали атаку ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины после 00:00 5 мая.

«Зафиксирована атака: 03:45 ― населённый пункт Еленовка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 мая украинские военные нанесли удар по пятиэтажному дому в Токмаке снарядом увеличенной дальности Excalibur. В результате удара частично разрушен пятый этаж. При ударе повреждения получили восемь квартир, четыре из них полностью разрушены, остальные — частично.

Ранения получили четыре местных жителя. Пострадавших госпитализировали.

В тот же день мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ с помощью беспилотника автомобиля в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что село подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Пострадавший получил осколочные ранениями спины, рук и ног.

Мирная жительница Авдеевки 4 мая получила ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Инцидент произошёл на территории кладбища.