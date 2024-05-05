Москва, 5 мая, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Галина Давыдова, снявшаяся в сериалах «Час Волкова» и «Солдаты», скончалась в возрасте 48 лет. Об этом 4 мая сообщается на сайте Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Кадр из т/с «Час Волкова» Галина Давыдова

«Ушла из жизни заслуженная артистка РФ, доцент кафедры вокального искусства, кандидат педагогических наук Галина Евгеньевна Давыдова», — уточняется в тексте сообщения.

Причина смерти актрисы не называется.

Давыдова родилась 12 октября 1975 года в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского, а также ГИТИС и его аспирантуру.

Дебют в кино Давыдовой состоялся в 1983 году в фильме «Житейское море». Затем, в 2000 году, она снялась в комедии «Особенности банной политики, или Баня-2». Она также снялась в шестом сезоне телесериала «Солдаты», первом, третьем и пятом сезонах «Часа Волкова» и в сериале «Остров любви». Также Давыдова стала лауреатом международного конкурса во Франции.