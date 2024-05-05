Наступивший, 802-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о начавшейся панике в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского. Прослеживается она в официальных коммуникациях последних недель, отметил 5 мая в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

К примеру, он напомнил о прямо противоположной позиции об исходе СВО. В то время как украинские военные, включая замначальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, заявляют, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) не в состоянии добиться выхода на границы 1991 года, киевское руководство продолжает отрицать возможность каких бы то ни было уступок для заключения мира, отметил Дубинский.

Он также напомнил о публикациях в западной прессе о риске дальнейшего отступления ВСУ и потере новых украинских территорий. Ситуация, по словам народного избранника, усугубляется и другими трудностями: зашкаливающим уровнем недовольства населения массовой мобилизацией и так называемой «майской проблемой» — 20 мая у Зеленского истекает срок полномочий.

«Несмотря на показную уверенность, у спикеров офиса президента паника», — утверждает депутат.

Тем временем непосредственно в зоне СВО на южнодонецком направлении бойцы армейского корпуса группировки войск «Восток» при помощи ударных FPV-дронов остановили танк Т-64 ВСУ. Украинский экипаж бросил подбитую машину на поле боя и спасся бегством, информирует 5 мая Минобороны. Там же отметили, что в ближайшее время техника будет восстановлена и послужит силам ВС РФ.

А специалисты МТО группировки войск «Запад» по случаю главного православного праздника Пасхи приготовили несколько десятков тысяч куличей и пасхальных яиц.

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Каждый военнослужащий, находящийся в тыловом, базовом районе или на линии боевого соприкосновения, смог получить символы Воскресения Христова.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.