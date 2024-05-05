Киото, Япония, 5 мая, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Группа японских учёных Медицинского исследовательского института Китано в Осаке планирует осенью 2024 года провести первые испытания препарата для лечения аплазии зубов. Об этом сообщило издание The Mainichi Shimbun.

Зубы

«В сентябре в Университетской больнице Киото начнутся клинические испытания первого в мире «лекарства для восстановления роста зубов», — говорится в материале.

Уточняется, что препарат подавляет белок USAG-1, который препятствует росту зубов. В ходе исследований на животных фактов серьёзных побочных дефектов подтверждено не было.

Первая фаза клинических испытаний продлится с сентября текущего года по август 2025 года. В исследовании, в рамках которого добровольцам препарат введут внутривенно, примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. На втором этапе препарат будет применяться в больнице Китано на детях в возрасте от 2 до 7 лет, у которых с рождения отсутствует более трёх зубов.

Предполагается, что при подтверждении безопасности препарата его начнут назначать пациентам с аплазией зубов — врождённой патологией, подразумевающей отсутствие шести или более зубов и затрагивающей около 0,1% населения.

Как передавало ИА Регнум, в марте учёные из Санкт-Петербурга запатентовали препарат для лечения болезни Паркинсона на ранних стадиях. Специалисты, опираясь на исследования зарубежных учёных, которые смогли исправить работу глюкоцереброзидазы с помощью малой молекулы — фармакологического шаперона, построили компьютерную модель для выявления химических модификаций шаперона, синтезировали несколько молекул и проверили их влияние на активность фермента в клетках пациентов с мутацией в гене GBA1. Исследования выявили эффективность борьбы полученного соединения с патологией.