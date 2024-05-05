Мелитополь, 5 мая, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Военные пекари испекли пасхальные куличи для военнослужащих группировки войск «Днепр» Вооружённых сил России, находящихся на передовой в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 5 мая сообщили в Министерстве обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В день Светлой Пасхи пекари соединений группировки войск «Днепр» испекли куличи для всех российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Пасхальные куличи, изготовленные исключительно из натуральных продуктов: муки, сахара, молока и сливочного масла, выпекли в традиционных формах и в виде стандартной булки хлеба, добавили в Минобороны.

Военные священники провели ритуалы освящения, после чего пасхальные куличи доставили на передовые позиции российским военнослужащим.

Как передавало ИА Регнум, пасхальные куличи также доставили военнослужащим группировки войск «Центр» ВС РФ, находящимся на лечении в тыловых районах спецоперации. В Министерстве обороны отметили, что пасхальные куличи являются для российских военнослужащих символом веры и частичкой домашнего уюта.

В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Празднованием завершаются Великий пост и Страстная седмица. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников для православных христиан.