Донецк, 5 мая, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Военные священники доставили праздничные пасхальные куличи военнослужащим группировки войск «Центр» Вооружённых сил России, находящимся на лечении в тыловых районах спецоперации. Об этом 5 мая сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Священник,СВО

«Перед раздачей праздничных куличей священнослужители организовали праздничный молебен, в ходе которого провели обряд освящения символов православной Пасхи», — указали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что пасхальные куличи являются для военнослужащих, находящихся на передовой в зоне проведения специальной военной операции, символом веры и частичкой домашнего уюта.

Как передавало ИА Регнум, накануне Пасхи, которую православные христиане в этом году отмечают 5 мая, тысячи верующих собрались в храме Христа Спасителя. Пасхальное богослужение по традиции посетил президент России Владимир Путин. Глава государства и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершивший крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию, обменялись пасхальными подарками.