Киев, 5 мая, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Без военной помощи Запада Украине потребуется 100 лет для победы над Россией. Такое заявление сделал 4 мая майор нацгвардии Украины Максим Таран в беседе с изданием The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это зависит от Запада. В одиночку у нас уйдет на это 100 лет», — уточнил майор нацгвардии, отвечая на вопрос о возможной продолжительности конфликта.

При этом в нацгвардии жалуются не только на дефицит вооружения и боеприпасов, но и на нехватку людей, особенно в специализированных инженерных подразделениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что без военной помощи от Запада Украина капитулирует в течение двух недель. Дипломат предупредил, что политическая ситуация в США, из-за которой затянулось выделение военной помощи, может стать причиной поражения Украины.

Советник президента США Джейк Салливан признал, что одобренный Вашингтоном крупный пакет помощи Украине не помешает ВС России добиваться успехов на поле боя в обозримом будущем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что выделение американской помощи Киеву не внесёт принципиальных изменений в ситуацию на фронте. Представитель Кремля подчеркнул, что российские войска продолжают улучшать позиции, и это видят все.