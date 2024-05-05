Москва, 5 мая, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в ходе богослужения в храме Христа Спасителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

В прошлом году во время ночной пасхальной службы Владимир Путин и патриарх Кирилл также обменялись пасхальными подарками. По окончании заутрени по доброй православной традиции президент преподнёс предстоятелю РПЦ пасхальное яйцо. В ответ патриарх Кирилл вручил Путину декоративное яйцо.

Глава российского государства прибыл в храм Христа Спасителя около полуночи, где по традиции встречает праздник Светлой Пасхи и посещает пасхальное богослужение. Только два раза за время своего президентства он пропускал пасхальную службу в Москве. В 2003 году Владимир Путин по время визита в Таджикистан встретил праздник Пасхи в Свято-Никольском соборе в Душанбе. В 2020 году Путин не смог посетить пасхальное богослужение в Москве из-за пандемии коронавируса, однако посетил часовню в государственной резиденции в Ново-Огарёве.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое собрались тысячи людей, началось вечером 4 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Предстоятель Русской православной церкви пожелал верующим, чтобы светлая пасхальная радость наполняла сердца любовью и благодарностью к Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя на жизнь в вере и любви и на созидательные труды, способные изменить жизнь к лучшему. Также патриарх Кирилл указал, что РПЦ активно помогает тем, кто находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей.

В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Празднованием завершаются Великий Пост и Страстная Седмица. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников для православных христиан.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Москву из Иерусалима спецбортом делегации Фонда Андрея Первозванного прибыли лампады с частицей Благодатного огня, которые доставили в храм Христа Спасителя и ещё в 15 других московских храмов, в том числе в Богоявленский Елоховский собор и в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Также частицы Благодатного огня отправили более чем в 40 российских городов.