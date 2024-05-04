* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Палестина, 5 мая, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавлявшего отряды боевиков в городе Рафах на юге сектора Газа. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе израильских вооружённых сил.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Истребители ВВС Израиля уничтожили на юге сектора Газа Аймана Заараба, командовавшего бригадой в Рафахе… В ходе удара были ликвидированы ещё два боевика», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Согласно утверждению израильских военных, Заараб в последние несколько лет руководил многочисленными нападениями и попытками проникновения боевиков на территорию Израиля. Кроме того, он командовал спецотрядами «Исламского джихада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля 7 октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить авиаудары по городам Газы. 27 и 28 апреля под обстрелы попали города Аль-Завайда и Аль-Муграка в центре палестинского анклава.

В начале месяца премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что дата начала военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа уже определена. По его словам, основными задачами израильских военных остаются освобождение всех заложников и полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. Постоянный представитель Китая при Организации Объединённых Наций Гэн Шуан призвал Израиль отказаться от наступления на Рафах и подчиниться требованиям ближневосточной резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа.