Белград, 4 мая, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Троих граждан России, которые заблудились в Овчарско-Кабларском ущелье на западе Сербии, спасли пожарные из города Чачак. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба МВД республики в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Сотрудники Сектора по ЧС МВД обнаружили и спасли трех иностранных граждан, которые сегодня заблудились на горе Каблар. Российские граждане, две девушки и юноша, ошиблись тропой и застряли на труднопроходимом участке. Пожарные из города Чачак быстро отреагировали, нашли их и спасли», — уточнило МВД Сербии.

Уточняется, что российские граждане потерялись в Овчарско-Кабларском ущелье во второй половине дня 4 мая. Поисково-спасательная операция началась около 18:00 (19:00 мск) и заняла около двух часов из-за труднодоступности места.

Ущелье, в котором сбились с дороги туристы, находится в 160 километрах на запад от Белграда. Это очень популярное туристической направление. Здесь протекает река Западная Морава, расположен бальнеологический курорт Овчар Баня, а также средневековые монастыри. Горы Овчар и Каблар высотой 985 и 890 метров, поросли лесом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что двое туристов из Москвы потерялись на высоте пять тысяч метров на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Группа не была зарегистрирована, на поиски туристов выдвинулись спасатели.