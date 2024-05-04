Москва, 5 мая, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ночь на 5 апреля прибыл в храм Христа Спасителя, где традиционно встречает праздник Светлой Пасхи.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Владимир Путин во время пасхальной службы в храме Христа Спасителя

Пасхальное богослужение началось с так называемой полунощницы, после которой патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Вместе с Путиным в храм Христа Спасителя также прибыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент России в главный православный праздник традиционно посещает богослужение. Только два раза за время президентства Путин пропускал пасхальную службу в Москве. В 2003 году во время визита в Таджикистан Путин встретил праздник Пасхи в Свято-Никольском соборе в Душанбе, и в 2020 году из-за пандемии коронавируса президент России не приехал на пасхальное богослужение в Москву, но посетил часовню в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая в Москву из Иерусалима спецбортом делегации Фонда Андрея Первозванного прибыли лампады с частицей Благодатного огня, которые доставили в храм Христа Спасителя и ещё в 15 других московских храмов, в том числе в Богоявленский Елоховский собор и в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе. Также частицы Благодатного огня отправили более чем в 40 городов России.

В 2024 году православная Пасха отмечается 5 мая. Празднованием завершаются Великий Пост и Страстная Седмица. Светлое Христово Воскресенье является одним из самых больших православных праздников для православных христиан.