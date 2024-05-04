Краснодар, 4 мая, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги сезона-2023/24 уступил «Ахмату» из Грозного. Встреча, проходившая 4 мая на стадионе «Краснодар», завершилась со счетом 0:1, сообщили на официальном сайте РПЛ.

Виталий Тимкив /РИА Новости

Единственный мяч в дебюте второго тайма на 46-й минуте забил 26-летний форвард гостей и сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате. Жёлтые карточки получили парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, россиянин Никита Крицов, нападающий «Ахмата» Светослав Ковачев и защитник Милош Шатара.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе.

«Краснодар», уступив «Ахмату», упустил возможность обойти санкт-петербургский «Зенит» и занять первое место в турнирной таблице чемпионата. На данный момент «быки» с 50 очками располагаются на второй строчке. «Ахмат», набрав 32 очка после 27 туров, остался на десятой позиции.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая московский футбольный клуб ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России сезона-2023/24 сыграл вничью с «Зенитом». Основное время встречи, прошедшей в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 1:1. Забитыми мячами отметились форвард армейцев Антон Заболотный (53’) и хавбек сине-бело-голубых Александр Ерохин (83’ Артур Виктор Гимарайнс). Ответный матч пройдёт 15 мая в Санкт-Петербурге.