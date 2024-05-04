Москва, 4 мая, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Лампады с частицей Благодатного огня доставлены в Москву из Иерусалима спецбортом делегации Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Об этом 4 мая сообщает пресс-служба организации.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

В аэропорту Внуково самолёт встретили представители различных епархий. Далее лампады с частицей святыни доставят в храм Христа Спасителя и еще в 15 других московских храмов, в том числе в Богоявленский Елоховский собор и в храм Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Кроме того, частицы Благодатного огня отправятся более чем в 40 городов России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лампады с Благодатным огнём прибыли в Краснодарский край. Из аэропорта Краснодара огонь отправится во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений.

Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова) в Кувуклии — мраморной часовне над местом погребения и воскресения Иисуса Христа. Традиционно церемония проходит ежегодно в канун праздника Пасхи, или Воскресения Христова, который в 2024 году отмечается 5 мая.

Принесение Благодатного огня в Россию традиционно организует Фонд Андрея Первозванного. Российская делегация 3 мая провела встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III, получив от него благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию.