Москва, 4 мая, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Посол Нидерландов Хиллес Плух завершил миссию в России, приняв участие в церемонии возложения цветов в День поминовения павших, который отмечается в Нидерландах 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Сергей Карпухин/ТАСС Посол Нидерландов Хиллес Плух

«4 мая в Нидерландах отмечается День поминовения павших. В этот день вспоминают военных и мирных граждан, погибших во время Второй мировой войны, в также во время других военных конфликтов и миротворческих операций», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В субботу сотрудники посольства Нидерландов в РФ и представители нидерландского сообщества в России собрались на Введенском кладбище в Москве и возложили цветы у мемориального надгробного камня.

В посольстве уточнили, что участие Хиллеса Плуха в торжественной церемонии завершило его работу в качестве чрезвычайного и полномочного посла Королевства Нидерланды в России. Дипломат возглавлял нидерландское посольство в Москве с 2021 года.

Как предавало ИА Регнум, в апреле 2022 года Россия предписала 15 нидерландским дипломатам покинуть страну в ответ на решение Гааги о высылке российских дипломатов. Персонами нон грата объявили 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и одного сотрудника генерального консульства в Санкт-Петербурге. В феврале 2023 года власти Нидерландов в очередной раз приняли решение сократить число персонала посольства России в Гааге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия недружественным шагом, направленным на разрушение российско-нидерландских отношений.