Москва, 4 мая, 2024, 22:33 — ИА Регнум. На севере Москвы между тремя местными жителями вспыхнул конфликт, в результате которого один из его участников открыл стрельбу. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе конфликта один из участников произвёл выстрел, предварительно — из травматического оружия, после чего скрылся. В результате выстрела пострадавших нет», — приводит текст сообщения телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошёл около 20:35 около дома номер 19 на Коровинском шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали двух участников драки, которых доставили в участок для дальнейшего разбирательства. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания стрелявшего.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прогремел выстрел. Стрельбу в сторону сотрудника пункта выдачи из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелявшим оказался ранее судимый 42-летний житель Санкт-Петербурга. Его задержали, доставили в полицейское управление, оружие изъяли.