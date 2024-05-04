Краснодар, 4 мая, 2024, 22:33 — ИА Регнум. Частица священного Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Краснодарский край. Об этом 4 мая сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

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Глава региона отметил, что лампады со священным огнём отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений.

Схождение Благодатного огня произошло в Иерусалиме в Кувуклии — мраморной часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня). Церемония происходит ежегодно в Великую субботу, накануне праздника православной Пасхи. В 2024 году Пасха празднуется 5 мая.

Российская делегация 3 мая провела встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III, получив от него благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию. Делегация Фонда Андрея Первозванного присутствовала на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима вылетел в Москву из Тель-Авива. В аэропорту Внуково святыню встретят представители различных епархий. Затем лампады с частицей Благодатного огня доставят более чем в 40 городов России.