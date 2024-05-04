Оренбург, 4 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате автомобильной аварии на 207-м км трассы М5 «Урал» в Оренбургской области 4 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

МЧС Башкортостан

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan во время поворота не уступил дорогу грузовику Scania. Транспортные средства столкнулись, четверо пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Двоих, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали.

Авария произошла в 18:31 по местному времени (16:31 мск) на повороте в Медногорск. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Прокуратура Оренбургской области заявила в Telegram-канале, что в связи с инцидентом возбудили уголовное дело. На место аварии выехал Кувандыкский межрайонный прокурор Александр Болдырев, чтобы координировать действия ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В аварии погибли пять человек, в том числе водители обоих транспортных средств.

В Башкирии 28 апреля в ДТП погибли двое детей и двое взрослых. Также пострадали три человека. Авария произошла из-за того, что на дороге столкнулись автомобили ВАЗ 21 010 и Chevrolet Lanos.