Четыре человека погибли в аварии на трассе в Оренбургской области
Оренбург, 4 мая, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, двое пострадали в результате автомобильной аварии на 207-м км трассы М5 «Урал» в Оренбургской области 4 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan во время поворота не уступил дорогу грузовику Scania. Транспортные средства столкнулись, четверо пострадавших скончались до приезда скорой помощи. Двоих, в том числе одного несовершеннолетнего, госпитализировали.
Авария произошла в 18:31 по местному времени (16:31 мск) на повороте в Медногорск. Правоохранители устанавливают подробности происшествия.
Прокуратура Оренбургской области заявила в Telegram-канале, что в связи с инцидентом возбудили уголовное дело. На место аварии выехал Кувандыкский межрайонный прокурор Александр Болдырев, чтобы координировать действия ведомств.
Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Hiace. В аварии погибли пять человек, в том числе водители обоих транспортных средств.
В Башкирии 28 апреля в ДТП погибли двое детей и двое взрослых. Также пострадали три человека. Авария произошла из-за того, что на дороге столкнулись автомобили ВАЗ 21 010 и Chevrolet Lanos.