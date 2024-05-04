Владикавказ, 4 мая, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Почти 40 человек привлекли к поискам пропавших в Крыму военнослужащих-срочников. Об этом 4 мая сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале.

Константин Михальчевский /РИА Новости

«Продолжаю следить за ходом поисково-спасательной операции по поиску пропавших в Крыму военнослужащих-срочников. На месте работают почти 40 человек — это спасатели и представители Минобороны России», — написал он.

Глава региона рассказал, что накануне спасатели каждые два часа производили облёт береговой линии. Сегодня поиски ведут с использованием катеров.

Меняйло отметил, что сестра одного из военнослужащих находится на катере с сотрудниками МЧС. Власти республики поддерживают постоянную связь с родственниками пропавших и участниками поисковых работ.

Как передавало ИА Регнум, Меняйло сообщил об этом инциденте в пятницу, 3 мая. По его словам, в числе пропавших военных — уроженцы Северной Осетии и Дагестана, проходящие срочную службу. Глава региона пообещал сделать всё, чтобы выяснить их местонахождение.

Позднее в Минобороны подтвердили поиски военных. Там напомнили, что инцидент произошёл 30 апреля, когда трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Крыму, вышли в открытое море на резиновой вёсельной лодке. Из-за неблагоприятных погодных условий они не справились с управлением и их ветром унесло в море.