Москва, 4 мая, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Автокран КамАЗ опрокинулся на припаркованные машины на юго-востоке Москвы. Об этом 4 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

кадр из видео

Инцидент произошёл в районе Текстильщики. На кадрах виден грузовик, лежащий на правом боку с выпущенной стрелой.

Отмечается, что автокран во время разгрузочных работ начал заваливаться и в результате опрокинулся. По предварительной информации, повреждения получили не менее пяти припаркованных автомобилей.

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