Москва, 4 мая, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» посетили 12 млн человек. Об этом 4 мая сообщила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Анатолий Медведь /Фотохост-агентство РИА Новости

«У нас сегодня важное событие — выставку посетили 12 млн человек. Спасибо огромное нашим надёжным партнерам, Тульской области, за то, что предоставили подарок. Вся семья 12-миллионного гостя отправится в двухдневное путешествие по региону», — сказала она.

12-миллионным посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области. Она приехала на выставку вместе с мужем Павлом и двумя детьми — шестилетним Павлом и четырёхлетним Дмитрием.

«Мы испытываем сильные эмоции от такого сюрприза — мы даже не думали о таком», — сказала Ксения. Её супруг отметил, что случившееся стало для них абсолютной неожиданностью.

Семья получила от дирекции выставки и правительства Тульской области сертификат на семейное путешествие «Открой Тульскую область» по знаковым местам региона — Тульскому Кремлю, Казанской набережной и Музейному кварталу.

Кроме того, они посетят Тульский государственный музей оружия и творческий индустриальный кластер «Октава», ознакомятся с интерактивной программой в Музее станка, примут участие в мастер-классе по изготовлению тульского пряника. Завершится поездка прогулкой по музею-заповеднику Поленово.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им оказалась жительница Орла Ольга Лутова. Она приехала вместе с супругом Анатолием и двумя дочерями — Соней и Лерой. Представители выставки в торжественной обстановке вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск. Сертификат вручил лично губернатор Томской области Владимир Мазур.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия. 6 апреля выставку «Россия» посетил десятимиллионный гость. Им оказался Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной. В качестве подарка они получили от «Дирекции выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».