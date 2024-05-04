Нальчик, 4 мая, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Автомобиль взорвался на заправке в Кабардино-Балкарии, пострадали три человека. Об этом 4 мая сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

РЕН ТВ

По информации канала, ВАЗ-2109 заправлялся на газозаправочной станции около посёлка Урвань. Произошёл сильный хлопок, из-за чего машину сильно повредило, она загорелась.

Отмечается, что трёх человек госпитализировали в Нальчик. Причины взрыва устанавливают.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля газовый баллон взорвался в грузовой «Газели» в Москве на улице Лобачевского. Транспортное средство загорелось прямо на трассе. При этом на опубликованных кадрах видно, как пожарный неподалёку от машины разматывал шланг для подачи воды, в этот момент произошёл мощный взрыв. Разлетевшимися во все стороны осколками задело ещё пять автомобилей.