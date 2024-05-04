Астана, 4 мая, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Хоккейная сборная «Россия 25» разгромила команду Белоруссии со счётом 6:0 в матче своего майского турне. Игра прошла 4 мая в Астане.

Первым ворота соперника поразил Артур Тянулин в первом тайме, на 18-й минуте матча. Во втором тайме голы забили Артемий Князев (22) и Валентин Зыков (24). В третьем тайме одну шайбу забросил Арсений Грицюк (42) и две — Виталий Абрамов (46, 48).

Сборная «Россия 25» встретится с белорусской командой 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске. 2 мая российские хоккеисты обыграли сборную Казахстана со счётом 1:0.

Как сообщало ИА Регнум, главным тренером команды «Россия 25» с апреля 2023 года является наставник санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг. За его назначение проголосовали все члены тренерского совета. Ротенберг работает главным тренером СКА с января 2022 года.

«Россия 25» ранее встречалась со сборной Белоруссии в декабре 2023 года в матче Кубка Первого канала по хоккею. Россияне победили со счётом 5:3.