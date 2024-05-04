Оренбург, 4 мая, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Все разрушенные паводком объекты в Оренбургской области восстановят. Об этом 4 мая заявил губернатор региона Денис Паслер в Telegram-канале.

Сергей Никифоров/ РИА Новости

«Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», — написал он.

Глава региона сообщил, что в Орске за сутки восстановили газоснабжение в 244 домах, электричество — в 318. Всех жителей города планируется обеспечить ресурсами до 10 мая. Всего по области газоснабжение восстановили более чем 27 тыс. абонентов.

Паслер отметил, что многих волнует вопрос земельных участков, которые по закону должны передать в государственную собственность, если комиссия дала заключение о сносе дома. По его словам, власти прорабатывают варианты, при которых участки можно оставить владельцам.

Губернатор рассказал, что власти региона каждый день продолжают работу по выплатам.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что 1158 жилых домов и 1249 приусадебных участков освободились от воды.

Правительство Оренбургской области 27 апреля проинформировало о том, что специалисты признали 1745 затопленных домов подлежащими сносу после затопления. Капитальный ремонт потребуется 3201 жилому дому, 61 дом признали пригодным для проживания.

Президент Владимир Путин 24 апреля в ходе совещания по ликвидации последствий паводков отметил, что сил и средств для ликвидации достаточно. Глава государства потребовал не допускать роста цен в пострадавших регионах и заявил, что размер выплат пострадавшим гражданам может быть скорректирован.

Путин также поручил отменить перечень имущества, за утрату которого предусмотрены компенсации, и выплачивать средства за любые утраченные вещи. Он назвал ерундой сопоставление утраченных вещей, например стиральных машин, со списком.