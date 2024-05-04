Лондон, 4 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Лейборист Садик Хан в рекордный третий раз стал мэром Лондона, одержав убедительную победу на выборах, сообщило издание The Standard.

PHIL LEWIS/ GLOBALLOOKPRESS Мэр Лондона Садик Хан

Он опередил своего главного соперника консерватора Сьюзан Холл, получив 1 088 225 голосов избирателей. Холл заручилась поддержкой 812 397 избирателей. Оба считались лидерами предвыборной гонки.

По результатам выборов Садик Хан получил более 55% голосов, Сьюзан Холл набрала чуть более 40%. Кандидат от «зеленых» Зои Гарбетт заняла третье место, а либерал-демократ Роб Блэки — четвертое.

Хан одержал победу в девяти из 14 избирательных округов. Он добился ключевых успехов в Западно-Центральном и Юго-Западном округах, опередив консерватора Холл в тех районах, где три года назад занимал лишь второе место.

Подсчёт голосов начался утром 4 мая. Всего на пост мэра баллотировались 13 кандидатов.

Как сообщало 3 мая ИА Регнум, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог с первого раза принять участие в голосовании на местных выборах. Его не допустили на избирательный участок в графстве Оксфордшир, так как у бывшего главы британского правительства не оказалось документов.

Выборы в местные органы власти прошли в Великобритании 2 мая. Избиратели отдали голоса за 11 мэров и 37 комиссаров, ответственных за надзор над правоохранителями, а также проголосовали за состав 107 советов и Лондонской ассамблеи.