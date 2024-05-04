Москва, 4 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в составе сборной России, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, почему не хочет жить в Москве. В интервью Maxim Online он признался, что у него остались яркие воспоминания от российской столицы, однако покорять этот город он не хотел бы из-за бесконечных пробок.

РИА Новости/Владимир Астапкович Егор Яковлев

Он также заявил, что Москва по некоторым параметрам для жизни превосходит Нью-Йорк, который показался ему менее пригодным для жизни.

«И не могу сказать, что я хотел бы там (в Нью-Йорке. ― Прим. ред.) остаться жить, что был впечатлён этим невероятно. В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько. В Москве как-то всё с размахом, а в Нью-Йорке, да во всей Америке, такого нет», ― рассказал хоккеист.

Спортсмен является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2018–2019 годах он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» в Национальной хоккейной лиге. Всего в составе команды он провел только один сезон, после чего в 2019 году подписал контракт с магнитогорской командой.

Как сообщало ИА Регнум, главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что поступил правильно, согласившись на работу в стране. Он также поделился своими впечатлениями о жизни в Китае. По его словам, Шанхай — это город будущего в плане технологий и «абсолютно всего». Он добавил, что в Шанхае по улице летают «какие-то драконы».

В январе нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев сообщил, что для жизни в Санкт-Петербурге ему достаточно 50 тысяч рублей без оплаты аренды жилья. С тратами на жильё ему комфортно было бы иметь 100 тысяч рублей в месяц. Спортсмен также добавил, что для жизни в родном Череповце ему было бы достаточно всего 30 тысяч рублей.

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что проживание в Майами обходится ему гораздо дороже, чем в Москве. В российской столице ему нужно около миллиона, но жить в США ещё дороже. Заработок там тоже выше, но только с хорошим образованием, добавил он.