Самолёт с Благодатным огнём вылетел в Москву из Тель-Авива
Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Москву из Тель-Авива 4 мая вылетел самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.
«Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнём вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву», — сообщили в фонде.
Самолёт доставит Благодатный огонь в аэропорт Внуково, где его смогут принять представители различных епархий.
Как сообщало ИА Регнум, в мраморной часовне Кувуклии, расположенной над пещерой, где находится место погребения Иисуса Христа, 4 мая, в канун Пасхи, сошёл Благодатный огонь.
Из России 4 мая прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме делегация Фонда Андрея Первозванного. Накануне, 3 мая, члены делегации провели встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получили благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию.