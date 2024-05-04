Тель-Авив, Израиль, 4 мая, 2024, 18:01 — ИА Регнум. В Москву из Тель-Авива 4 мая вылетел самолёт с Благодатным огнём из Иерусалима, сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Самолёт делегации Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнём вылетел из аэропорта Бен-Гурион и направляется в Москву», — сообщили в фонде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3886541" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Самолёт доставит Благодатный огонь в аэропорт Внуково, где его смогут принять представители различных епархий.

Как сообщало ИА Регнум, в мраморной часовне Кувуклии, расположенной над пещерой, где находится место погребения Иисуса Христа, 4 мая, в канун Пасхи, сошёл Благодатный огонь.

Из России 4 мая прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме делегация Фонда Андрея Первозванного. Накануне, 3 мая, члены делегации провели встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получили благословение перед миссией по доставке Благодатного огня в Россию.