Симферополь, 4 мая, 2024, 17:52 — ИА Регнум. На складе в Крыму вспыхнул пожар на площади 1 тыс. кв. м, на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники, сообщило МЧС.

МЧС России

«Горит одноэтажный склад на 1000 квадратных метров», — уточнило ведомство.

Возгорание произошло в селе Белоглинка.

Других подробностей инцидента пока не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая крупный пожар вспыхнул на северо-востоке Москвы. Огонь охватил кровлю строящегося жилого комплекса «Руставели». Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар вспыхнул 4 мая в одной из закусочных в Астане в районе Байконыр. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Во время тушения пожара произошло несколько взрывов газовых баллонов. Информация о пострадавших не поступала.